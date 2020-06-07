شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الملكية" .. مواجهة نارية بين ترامب ومؤسس تويتر والان نبدء بالتفاصيل

تجددت المواجهة بين "تويتر"، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد رد الرئيس التنفيذي للموقع جاك دورسي على اتهام ترمب بأن حذف فيديو حملته الانتخابية من الموقع، "غير قانوني".

وأكد دورسي أن الفيديو تم سحبه لأنه يتعارض مع سياسة الموقع بشأن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر.

وكتب دورسي في تغريدة ردا على ترمب: "ليس صحيحا وليس مخالفا للقانون. وقد تم سحب الفيديو لأننا تلقينا شكوى من صاحب حقوق الطبع والنشر".

ويظهر الفيديو لقطات للود المتبادل بين رجال الشرطة والسكان المدنيين، وكذلك عملية جمع القمامة في الشوارع بعد لقطات أولى أظهرت أعمال شغب وسطو.