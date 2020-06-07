شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن .. نشر 10 آلاف جندي لقمع الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل
وقال مسؤول بارز بوزارة الدفاع للقناة التلفزيونية أمس السبت إن وزير الدفاع، مارك اسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي رفضا استخدام أي من القوات العاملة .
وذكر التقرير أن اسبر كان قد نقل على ما يبدو حوالي 1600 من الجنود العاملين إلى العاصمة، للرد حال الضرورة.
ير أن قوات الحرس الوطني البالغ عددها خمسة آلاف المتواجدة بالفعل هناك، لم تحتاج مساعدة، وبدأت القوات العاملة المغادرة ليلة الخميس الماضي.
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