شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا عالمياً تقترب من 7 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت إحصائيات أن المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من سبعة ملايين شخص ، مع زيادة عدد الحالات في البرازيل والهند. ويوجد حوالي 30 في المئة من الإصابات أو مليوني حالة داخل الولايات المتحدة بينما سجلت أمريكا اللاتينية ثاني أعلى حصيلة بما يزيد على 15 في المئة من حالات الإصابة.

واقترب عدد الوفيات جراء الفيروس من 400 ألف حالة على مستوى العالم. وسجلت الولايات المتحدة زهاء ربع عدد الوفيات لكن الضحايا في أمريكا الجنوبية يزدادون بوتيرة سريعة.

ويوازي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في خمسة أشهر فقط عدد الوفيات السنوية بسبب الملاريا وهو أحد أشد الأمراض المعدية فتكا في العالم.