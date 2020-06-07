ما سبب غياب بيل عن تدريبات ريال مدريد؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت تقارير صحفية، عن سبب غياب النجم الويلزي، غاريث بيل، عن التدريب الأخير لفريقه ريال مدريد الإسباني.
ويستعد ريال مدريد لاستئناف الليغا بمواجهة إيبار يوم 14 حزيران/يونيو الجاري بملعب ألفريدو دي سيتفانو.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بيل غاب عن تدريبات اليوم كإجراء احترازي بسبب معاناته من حمل زائد في العضلات، وهو نفس ما تعرض له فيدي فالفيردي وناتشو فرنانديز وإيسكو، في وقتٍ سابق، بعد العودة للتدريبات.
ولم يرغب زيدان في المخاطرة ببيل، وقرر إبعاده عن التدريبات، بسبب مشاكل العضلات التي عانى منها في الأيام الأخيرة، خاصة مع قرب استئناف الليغا والجدول الزمني المكثف للغاية.
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