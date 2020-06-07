جرائم إطلاق النار بالبلدات العربية تتواصل: جريحان في الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في جريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم الأحد، في الشارع الرئيسي في مدينة الطيرة، حيث وصفت جراحيهما بين المتوسطة والخطيرة ونقلا على وجه السرعة إلى المستشفى للعلاج، علما أن المصابين من الطيرة وقلنسوة.

وبحسب طاقم الإسعاف التابع لمركز الرحمة الطبي الذي قدم لهما العلاج، فإن إصابتهما في القسم العلوي من الجسم.

ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة وباشرت بالتحقيق في ملابساتها، دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات أو خلفية الجريمة.

ووقعت جريمة إطلاق النار بالقرب من الشارع الرئيسي في البلدة، حيث أغلقت قوات الشرطة مسلكا، الامر الذي تسبب بازدحامات مرورية.

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يذكر أن الطيرة شهدت في الأسابيع الأخيرة موجة عنف وجرائم إطلاق نار أصيب خلالها العديد من الأشخاص.

ومساء السبت، أطلق مجهولون النار على رجل يبلغ من العمر 60 عاما، في بلدة جسر الزرقاء، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة، فيما أطلقت عيارات نارية على بيت في مدينة قلنسوة، دون أن تسجل إصابات.

وظهر السبت، قتل ثلاثة شبّان عرب من مدينة الرملة، جراء جريمة إطلاق نار في اللد. والضّحايا هم: رائد عبد اللطيف (40 عاما)، جبريل عكاشة (41 عاما)، نهاد الشمالي (28 عاما).

ويرتفع بهذه الجريمة عدد قتلى العنف في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 32.