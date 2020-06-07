التعليم في زمن كورونا: إغلاق أجيال الابتدائية في يافا والثانوية بعرعرة النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في ظل انتشار فيروس كورونا المدارس في البلاد، والمدارس والمؤسسات التعليمية، أعلن، اليوم الأحد، عن إغلاق مدرستيْ أجيال الابتدائية في يافا والثانوية في عرعرة النقب بعد اكتشاف إصابات في المدرستين.

وعممت مديرة مدرسة أجيال الابتدائية يافا نهاية حمدان يحيى على الأهالي وأولياء الأمور، جاء فيه "لقد تقرّر إغلاق المدرسة حتى إشعار آخر والاستمرار بمنظومة التعلم عن بعد، وذلك نظرا لاكتشاف حالة واحِدَة مصابة بالفيروس في الصفوف الخامسة.

وتابعت المديرة في البيان " نرجو منكم جميعا إجراء فحص الكورونا لأبنائكم للاطمئنان على صحّتهم وإخبارنا في حال وجود أي مستجدات طارئة، كذلك نطلب من طلاب الصفوف الخامسة الالتزام بالحجر الصحي لمدة أسبوعين حفاظا على سلامة الجميع".

إغلاق 3 مدارس في عرعرة النقب بسبب كورونا

بينما في قرية عرعرة النقب، تم حتى صباح اليوم الأحد، إغلاق ثلاث مدارس، بسبب اكتشاف حالات مصابة بالكورونا، والمدارس المغلقة، هي: مدرسة أبو عرار الابتدائية، والمدرسة الثانوية الشاملة توماشين، ومدرسة النجاح الابتدائية وبساتين حارة 7.

وبلغ عدد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا في عرعرة النقب حتى مساء السبت، 13 من أصل 34 إصابة تعافى منها 21.

وأصدر مدير المدرسة الثانوية الشاملة شادي أبو عرار، بيانا يبلغ من خلال الأهالي وأولياء الأمور بإغلاق المدرسة، جاء فيه "لقد تلقينا خبر إصابة أحد طلاب المدرسة بفيروس الكورونا، وعليه وبناء على قرار رئيس المجلس نايف أبو عرار وبالتشاور مع وزارة التربية والتعليم تغلق المدرسة أبوابها صباح اليوم الأحد، لحين إجراء فحص شامل وكامل بالموضوع".

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وأضاف مدير المدرسة في البيان "يطلب من معلمي وطلاب المدرسة التزام بيوتهم ومتابعة برنامج التعليم عن بعد إلى أن تتوضح الأمور ويتخذ قرار بعودتنا إلى المدرسة. كل من كان بمحيط المصاب تم إبلاغه بالأمر وطلب منه إجراء فحص للتأكّد من عدم إصابته".

وأضاف البيان "يطلب من الجميع التحلي بالصبر وإبداء المسؤولية بمثل هذه المحنة وعدم إطلاق إشاعات أو توجيه إصبع الاتهام لأحد. بالنسبة لامتحانات العلامة الواقية ستعلق حاليا إلى أن نتلقى تعليمات بهذا الشأن.

إلى ذلك، أظهرت الإحصائيات إصابة 330 طالبا ومعلما في البلاد بالفيروس، فيما تم إغلاق 106 مدرسة كإجراء وقائي بعد أن شخصت بها إصابات.

وتستمر وزارة التّربية والتعليم في إجراء تقييم للوضع، وتحديد انتشار الفيروس في المؤسسات التّعليميّة بشكل مدروس ومنظم بهدف استمرار الدراسة وضمان استمرار سوق العمل بشكل صحيح.

ووفقا للمعطيات فإنه على الرغم من انتشار كورونا وتشخيص إصابات ببعض المدارس، فأنه في أكثر من %99 من المؤسسات التعليمية تنتظم الدّراسة ومعدل المدارس المغلقة %0.42.

ويبلغ عدد المدارس المغلقة 106 فقط، علما أن عدد المدارس في البلاد 5200 وعدد الروضات 20000، بينما عدد الطلاب والمعلمين المتواجدين في حجر صحي 16327.