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تعرف على أسعار بيع وشراء العملات في المكلا

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الأحد 7 يونيو 2020

صورة أرشيفية

ينشر "اليمن العربي" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لصباح اليوم الأحد وقد جاءت كالتالي:

اسعار الشراء

السعودي: 184

الدولار :   700

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الدرهم :   187

اسعار البيع

السعودي:   180.2

الدولار :   684

الدرهم :   185

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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