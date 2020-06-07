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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني.. اليوم الأحد والان مع التفاصيل
الأحد 7 يونيو 2020
صورة أرشيفية
تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الأحد، استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.
الذهب عيار 24
235. 39 ريال
56.05 دولار
الذهب عيار 22
35.938 ريال
51.34 دولار
الذهب عيار 21
34.328 ريال 49.04 دولار
الذهب عيار 18
29.428 ريال
42.04 دولار
أوقية الذهب
1.220.100 ريال
1743 دولار
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