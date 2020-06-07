تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني.. اليوم الأحد

الأحد 7 يونيو 2020

صورة أرشيفية

تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الأحد، استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.

الذهب عيار 24

235. 39 ريال

56.05 دولار

الذهب عيار 22

35.938 ريال

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51.34 دولار

الذهب عيار 21

34.328 ريال 49.04 دولار

الذهب عيار 18

29.428 ريال

42.04 دولار

أوقية الذهب

1.220.100 ريال

1743 دولار