شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: لا وفيات جديدة بـ«كورونا».. وتسجيل 6 إصابات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم ” الأحد ” عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 ” خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن حالة إصابة محلية واحدة و5 حالات وافدة من الخارج ما رفع إجمالي المصابين إلى 83036 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.