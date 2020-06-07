شكرا لقرائتكم خبر عن بنما تعيد فرض «قيود التنقل» لعدم التزام سكانها بالإرشادات الصحية والان نبدء بالتفاصيل
قالت الحكومة البنمية، يوم السبت، إنها ستعيد فرض قيود على تنقل الناس في إقليمين بهما أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا عقب أحدث زيادة في حالات الإصابة في البلاد.
وأضافت الحكومة أنه ابتداء من يوم الاثنين ستعيد بنما فرض قيود لوقف تنقل الناس في إقليمي بنما، الذي يضم العاصمة، وبنما أوسيتي.
وقالت نادية بورسيل المدير العام للصحة في كلمة تلفزيونية إن بنما ستشدد تدابيرها لاحتواء كورونا لعدم التزام الناس بالإرشادات الصحية وسط زيادة حدثت في الآونة الأخيرة في السفر الداخلي.
وأضافت "ما زال أمام بنما فرصة لكسب المعركة ضد (كوفيد-19) لأن النظام الصحي لم ينهار ولكن إذا استمر السلوك الذي تم انتهاجه هذا الأسبوع فقد تنفد الموارد الأساسية".
وزادت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 541 حالة لتصبح 16004 حالات في حين ارتفع عدد حالات الوفاة 16 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 386 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر بنما تعيد فرض «قيود التنقل» لعدم التزام سكانها بالإرشادات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.