شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 14 يومًا.. الصين تسجل أول إصابة محلية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها حالة إصابة محلية .

ووفقا للسلطات الصحية في الصين فإن هذه الحالة تعتبر أول حالة إصابة غير قادمة من الخارج خلال أسبوعين، وكانت لشخص مصاب في جزيرة هاينان قبالة الساحل الجنوبي.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن هناك أيضا خمس حالات وافدة خلال فترة الـ 24 ساعة السابقة، ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 83 الفا و36 شخصا فيما بلغ عدد الوفيات الرسمية حتى الأن في الصين 4634 شخصا.