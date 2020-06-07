التعليم: ستتم إعادة المرقنة قيودهم من طلبة الدراسات العليا

أكدت دائرة البحوث والتطوير التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه ستتم إعادة المرقنة قيودهم من طلبة الدراسات العليا.

وقال مدير عام الدائرة غسان حميد في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن "المرقنة قيودهم من طلبة الدراسات العليا ممن باشروا بالدوام ستتم إعادتهم إلى الدراسة، بينما الذين لم يباشروا لن يسمح لهم بالعودة".

وأضاف، أنه "بتوجيه من قبل وزير التعليم العالي تم تشكيل فريق عمل للنظر بأراء وأفكار الطلبة ومناشداتهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن جميع الأفكار مسموعة سواء من قبل التدريسيين أو الطلبة أو أولياء الأمور وحتى أعضاء مجلس النواب والقيادات بالدولة".