بيان جديد من الرافدين بشأن رواتب موظفي الدولة لشهر ايار

اعلن مصرف الرافدين، عن اكمال اجراءات صرف رواتب اغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر ايار عبر الماستر كارد.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم توزيع المستحقات المالية لأغلب موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم على مصرفنا عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".
واشار الى ان "ملاكات الإدارة العامة وفروعها استنفرت جهودها في الأسراع بأنجاز صرف الرواتب الكترونيا والذين تواجدوا بشكل مستمر في أماكن عملهم وحرصا من المصرف على صرف المستحقات المالية لمستحقيها في الوقت المحدد لها".
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