محافظ النجف: سيتم تغيير بعض مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة

أكد محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، الاحد، أنه سيتم تغيير بعض مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة وخصوصا من مضى على تسنهم المنصب أكثر من أربعة سنوات.
وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء على إعفاء وتغيير بعض المدراء بعد لقائنا به يوم أمس في العاصمة بغداد ونقلنا له رغبة الجماهير والمتظاهرين من أبناء النجف بتغيير بعض مدراء الدوائر كون ذلك يعد من صلاحية رئاسة الحكومة الاتحادية بعد حل مجالس المحافظات".
وأضاف الياسري ان "الأسبوع القادم سيتم إعفاء بعض مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة"، مشيرا الى ان "ذلك يأتي هذا انسجاما مع رغبة المتظاهرين".
واكد ان "قنوات وأبواب الحوار مستمرة مع أصوات النجفيين الأعزاء لتحقيق مطالبهم".
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