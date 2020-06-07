محافظ النجف: سيتم تغيير بعض مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة

أكد محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، الاحد، أنه سيتم تغيير بعض مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة وخصوصا من مضى على تسنهم المنصب أكثر من أربعة سنوات.

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء على إعفاء وتغيير بعض المدراء بعد لقائنا به يوم أمس في العاصمة بغداد ونقلنا له رغبة الجماهير والمتظاهرين من أبناء النجف بتغيير بعض مدراء الدوائر كون ذلك يعد من صلاحية رئاسة الحكومة الاتحادية بعد حل مجالس المحافظات".

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وأضاف الياسري ان "الأسبوع القادم سيتم إعفاء بعض مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة"، مشيرا الى ان "ذلك يأتي هذا انسجاما مع رغبة المتظاهرين".

واكد ان "قنوات وأبواب الحوار مستمرة مع أصوات النجفيين الأعزاء لتحقيق مطالبهم".