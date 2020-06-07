مساعدة لترامب تعتذر عن مقطع "المنشار الآلي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتذرت مساعدة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، عن ترويج مقطع مصور مفعم بالعنصرية على تويتر، فيما تشهد البلاد موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات المناهضة لممارسات الشرطة الوحشية بحق الأمريكيين من أصل أفريقي.

وتأتي السقطة الجديدة لإدارة ترامب قبل نحو 5 شهور من الانتخابات الرئاسية، وفي خضم أزمتي وباء كورونا ومقتل جورج فلويد الذي قضى على يد رجال شرطة في مدينة مينيابوليس أواخر الشهر الماضي.

وقالت مرسيدس شلاب وهي من كبار المتحدثين باسم ترامب إنها "تعتذر بشدة" عن إعادة بث شريط مصور على تويتر لرجل يمسك بمنشار آلي في تكساس ويصرخ في وجه محتجين مناهضين للعنصرية موجها لهم إهانة عنصرية.

وقالت شلاب في رسالة عبر البريد الإلكتروني لرويترز "أعدت بث المقطع المصور دون مشاهدته كله. حذفت هذه التغريدة. لم أكن أتعمد ترويج استخدام هذه الكلمة عن قصد".

وتوفي جورج فلويد وهو أمريكي من أصل أفريقي نتيجة ضغط رجل شرطة بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا أثناء اعتقاله، ووجهت لهذا الشرطي تهمة القتل من الدرجة الثانية ووجهت لثلاثة من زملائه تهمة التحريض على القتل.