"محاربة العنصرية وإصلاح الشرطة".. رهان بايدن لتخطي ترامب بالرئاسة

راهن جو بايدن، نائب الرئيس السابق الذي يخوض الانتخابات ضد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، على محاربة العنصرية وإجراء إصلاحات داخل الشرطة بعد وفاة جورج فلويد على أيدي الشرطة.



وكشف بايدن، في مقال رأي بصحيفة لوس أنجلوس تايمز، السبت، عن الحاجة إلى "سياسات محددة وملموسة طال انتظارها لابطال العنصرية الممنهجة.

ووعد نائب الرئيس السابق قائلا: "إذا تم انتخابي، فإنني ملتزم بإنشاء لجنة مراقبة وطنية للشرطة خلال 100 يوم من تولي المنصب".

وقال بايدن أيضا "نحن بحاجة إلى تطبيق الشرطة المجتمعية الحقيقية والتأكد من أن كل إدارة شرطة في البلاد تقوم بمراجعة شاملة لمن يجري توظيفهم وتدريبهم .. مع قيام الحكومة الاتحادية بتوفير الأدوات والموارد اللازمة لتنفيذ الإصلاحات".

وأضاف: "لكن لا يمكننا الانتظار حتى تقوم قيادة جديدة بالاصلاحات".

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ودعا الكونجرس إلى "اتخاذ إجراءات فورية" لحظر عمليات الخنق، ووقف نقل الأسلحة الحربية إلى قوات الشرطة المحلية، وتحسين الرقابة والمساءلة، ووضع معيار نموذجي لاستخدام ضباط الشرطة للقوة.

وجدد بايدن عبر تويتر دعوته للتغيير، وكتب: "نحن بحاجة إلى العدالة. ونحن بحاجة إلى إصلاح حقيقي للشرطة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

وأضاف بايدن، البالغ من العمر 77 عاما، "لقد وعدت عائلة جورج فلويد بأنه لن يصبح مجرد هاشتاج أخر ".

وكان فلويد، الرجل أمريكي من أصل أفريقي البالغ من العمر 46 عامًا، تعرض للقتل على يد ضابط شرطة أمريكي وضع ركبته على رقبته لمدة 9 دقائق تقريبًا، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية الشهر الماضي.

وألقي القبض على أربعة ضباط، ويواجه أحدهم اتهامات بالقتل، فيما يواجه الآخرون اتهامات بالمساعدة والتحريض.