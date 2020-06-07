شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب توفير الاعتمادات المالية لسرعة تعميم كارت الفلاح الذكى بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب على بدر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمزارعين، سواء تلك المتعلقة بالحيازة وكارت الفلاح والحصول على القروض والسلف وصرف المستحقات المالية وكافة الخدمات، خاصة وأن العالم كله يتجه لتطبيق الشمول المالى وفى نفس الوقت لميكنة الخدمات فى مختلف القطاعات وهذا بدوره سيساهم بشكل كبير فى وصول الدعم لمستحقيه.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن الاعتمادات المالية المخصصة فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد بشأن التحول الرقمي وميكنة جميع خدمات الفلاح خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها القضاء على بعض السلبيات الموجودة فى منظومة توزيع الأسمدة على سبيل المثال، بالإضافة للاتجاه العام بمنع التكدس أمام الهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية فى ظل الظروف الراهنة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الوزارة شرعت بالفعل فى تطبيق الكارت الذكى فى عدد من المحافظات والذى أثبت فاعليته، خاصة وأنه بمثابة بطاقة للفلاح يستطيع من خلالها الحصول على الدعم وتسديد أقساط القروض والسلف الرزاعية، بالإضافة لصرف مستحقات توريد المحاصيل، ولهذا لابد من خطة عاجلة لسرعة تطبيق هذه المنظومة فى مختلف المحافظات وفقا لجدول زمنى.

الجدير بالذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلف بسرعة الانتهاء من استخراج الكارت الذكى كارت الفلاح، مشددا على سرعة إنجاز المنظومة، وتدقيق البيانات فى كافة المحافظات لتعميمها، لافتا إلى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلا عن ازالة كافة العقبات التي تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذى يسهم فى توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضا وصول الدعم لمستحقيه.