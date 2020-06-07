محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:
شهدت مدينة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إعادة فتح الشوارع المغلقة بالحواجز الخرسانية والحديدية، بعد أكثر من 8 سنوات.
وأكد المهندس محمد عبد الله، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من خلال المتابعة جرى إعادة فتح شارع الجيش أمام مديرية الأمن، ومكتب بريد كفرالشيخ الرئيسى، وإدارة النجدة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومديرية أمن كفرالشيخ.
وقال مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، إنه وفقًا لإعادة فتح الشوارع المغلقة تدريجيًا؛ جرى مسبقًا فتح شارع عبدالسلام عارف، من أمام مركز شرطة كفرالشيخ، وقسم شرطة أول، ومن أمام قسم شرطة ثان كفرالشيخ بشارع جيهان، وبذلك فقد تحول الشارعين إلى اتجاهين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 8 سنوات من إغلاقها بحواجز خرسانية.. إعادة فتح شوارع بكفرالشيخ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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