كوريا الجنوبية تسجل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 52 حالة في سول عاصمة البلاد وضواحيها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه لليوم الثاني على التوالي يتجاوز المعدل اليومي للمصابين عتبة الـ50 شخصا.

وذكرت السلطات الصحية أن حصيلة الإصابات بلغت 11 الفا و 776 شخصا حتى منتصف ليل أمس بزيادة 57 حالة مقارنة مع اليوم السابق له.

ولا يزال عدد المتوفيين الإجمالي مستقرا عند 273 حالة بدون تسجيل أي حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .