كورونا عالميا: الوفيات تتجاوز الـ400 ألف حالة والإصابات أكثر من 7 ملايين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجاوزت وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم 400 ألف من بين أكثر من سبعة ملايين مصاب، فيما بلغت حالات الشفاء 3 ملايين و388286 حالة، بينما يواصل الفيروس انتشاره في أميركا اللاتينية بوتيرة سريعة، في الوقت الذي تواصل أوروبا رفع إجراءات العزل.

وبلغ عدد الوفيات في أوروبا 183,101 من بين 2,256,731إصابة حتى الآن. وسجّلت الولايات المتحدة وكندا معا 117,297 وفاة من بين 2,003,251 إصابة.

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي، تم تسجيل 62589 وفاة من بين 1,252,117 إصابة. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 18756 من بين 659,097 إصابة، وفي الشرق الأوسط 10330 وفاة من بين 467,170 إصابة.

وفي إفريقيا 4975 وفاة من بين 180,254 إصابة، وفي أوقيانيا 131 وفاة من بين 8641 إصابة.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه لا يوجد أي دليل على تغير قوة فيروس كورونا، وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف "في ما يتعلق بإمكانية انتقاله، لم يحدث أي تغير، كما لم يحدث أي تغير من حيث قوته".

وشددت على أن "المهم هو أن توجد تدابير عاملة للحد من انتقال العدوى وإخماد الفيروس".

ويأتي تصريحات منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي تزايدت مؤخرا، تصريحات بأن المرض بدأ يفقد قوته مع انخفاض نسبة خطر التفشي، وذلك ارتكازا على التراجع الكبير في معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من الدول الأكثر تضررا بالجائحة.

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وسجلت الولايات المتحدة 749 وفاة إضافيّة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 109,791 وفاة، بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تخطّى 1,9 مليون. وأُعلن تعافي نحو 500 ألف شخص.

والولايات المتحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضررا من جراء جائحة كوفيد-19 إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وبدرجات متفاوتة خففت كل الولايات الأميركية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف آذار/مارس.

ويخشى خبراء الصحة في الولايات المتحدة من موجة تفش جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة، بسبب التظاهرات الحاشدة التي تسجل حاليا في مدن أميركية عدة.

وسجلت الهند، رقما قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في يوم واحد بلغ 9887 حالة، مما جعلها تتخطى إيطاليا وتصبح السادسة على مستوى العالم في أكثر الدول التي تشهد تفشيا للمرض.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن 75 وفاة و2269 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8209 والإصابات إلى 169425، وفى تونس لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي وإجمالي الإصابات يستقر عند 108، وفيما تم تسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات.

وسجلت وزارة الصحة الإندونيسية 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية للحالات، ليرتفع الإجمالي إلى 30514 حالة، وسجلت ماليزيا 38 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بكورونا.