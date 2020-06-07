شكرا لقرائتكم خبر عن 301 إصابة بكورونا في إلمانيا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 301 حالة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183979 حالة.
وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 22 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8668.
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