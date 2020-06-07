شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا ... 60 حالة وفاة إضافية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كولومبيا 60 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى مايزيد عن 1200 منذ بداية الجائحة، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة السبت. وأضافت الوزارة في بيان أن الوباء حصد منذ ظهوره بالبلاد في 06 مارس الماضي أرواح 1205 مصابين، في حين بلع عدد حالات الإصابة 38 ألفا و27 بعد تسجيل 1392 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية. وأشار المصدر ذاته إلى أن 477 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع عدد حالات التعافي من الوباء إلى 14 ألفا و382. وأفادت الوزارة بأن معظم حالات الإصابة الجديدة سلجت ببوغوتا (376) تليها، على الخصوص، مدينة بارانكيا (192) وجهات فايي ديل كاوكا (154) وأتلانتيكو (139) ونارينيو (120).

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