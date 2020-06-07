شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من التعامل مع أدوات التعقيم مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن انتشار الكمامات غير المطابقة للمواصفات فى عدد من المناطق، مما ينذر بكارثة حقيقية تتمثل فى زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك نتيجة بعض الممارسات ومنها على سبيل المثال إعادة استخدام الكمامات أو قياس بعض الكمامات أو استعمال كمامات من تلك التى يتم تصنيعها فى مصانع تحت بير السلم تفتقد لدى المواصفات القياسية المتفق عليها، وهذا يعنى أن هذه الكمامة دون جدوى بل ومن الممكن أن تكون مصدرا للعدوى.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة ومع التزامن مع تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا وفرض عقوبات على غير الملتزمين بارتداء الكمامة ظهرت بعض الممارسات من قبل البعض المتمثلة فى إعادة استخدام الكمامات وطرحها فى الأسواق وعلى الأرصفة مرة أخرى، فى الوقت الذى قد تصبح هذه الكمامة من أبرك مصادر انتشار العدوى.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم توفير الكمامات ذات المواصفات الفنية والقياسية المعتمدة فى مختلف المناطق، بالإضافة لتوعية المواطنين بشأن التفرقة بين الكمامات ذات الجودة العالية والتى تخضع لرقابة أثناء عملية التصنيع، وتلك مجهولة ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة، وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال، ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.