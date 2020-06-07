شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يعتزم تخفيف إجراءات العزل الخاصة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تخفيف القواعد المفروضة على تناول الطعام وإقامة حفلات الزواج في الهواء الطلق إضافة إلى الإسراع بخطط الاستثمار الحكومية في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا . وفق صحف محلية.

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن جونسون يريد تخفيف القيود التي تمنع حانات ومقاهي ومطاعم كثيرة من استخدام المساحات الخارجية وأيضا لإباحة إقامة حفلات الزواج في الهواء الطلق وهو أمر قاصر حاليا على اليهود وجماعة بروتستانتية تسمى الكويكرز.

وأضافت الصحيفة إنه سيتم أيضا السماح بإقامة حفلات الزواج والجنازات داخل الصالات المغلقة وألا يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرة أشخاص ابتداء من أول يوليو في حين سيتم السماح بإعادة فتح دور العبادة للصلوات الخاصة اعتبارا من 15 يونيو في إطار خطط سيتم إعلانها هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع قوله إن "بوريس يريد العودة للحياة الطبيعية أو شبه الطبيعة بأسرع ما يمكن قبل الصيف". وأضاف أن رئيس الوزراء يشعر بقلق من توقعات حدوث زيادة كبيرة في عدد العاطلين.