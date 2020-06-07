شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسعى لتمديد حظر الأسلحة على إيران والان نبدء بالتفاصيل

قالت الولايات المتحدة إنها سلّمت روسيا مسودّة قرار يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران الذي ينتهي في أكتوبر المقبل.

وكانت موسكو عبّرت عن معارضتها تمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لطهران، مع سعي شركات روسية لعقد صفقات هامة حال انتهائه.

من جهتها أعلنت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، كيلي كرافت، الجمعة، تسليم مسودة القرار إلى روسيا وكذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإستونيا التي تشغل جميعها عضوية مجلس الأمن المكون من 15 دولة. وقالت كرافت: قريبًا سنشاركها مع الدول الـ15 ونحاول العمل بحذر ودقة شديدين.

وأضافت كرافت: يجب على روسيا والصين الانضمام إلى التوافق العالمي حول سلوك إيران. وتابعت: من الضروري جدًا ممارسة كل خياراتنا لضمان تمديد حظر السلاح في الأمم المتحدة.

وقالت كرافت: يجب علينا الفوز بتسعة أصوات من أصل 15 دون استخدام حق النقض لعضو دائم العضوية مثل روسيا والصين، ويجب على روسيا والصين الانضمام إلى الإجماع العالمي لاستنكار سلوك إيران.

من جهتها، حذرت إيران التي تخلت عن جزء من التزاماتها الواردة في الاتفاق ردًا على الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة، من أن تمديد الحظر سيعني نهاية الاتفاق حول برنامجها النووي.

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على صعيد آخر، أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس «كورونا» حتى الجمعة تجاوز 49500 شخص في 325 مدينة إيرانية، وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ في خوزستان 3860 وفي قم 3585 وفي لرستان 1650 وفي أذربيجان الشرقية 1640 وفي سيستان وبلوشستان 1635 وفي أذربيجان الغربية 1360 وفي بوشهر 450.

واعترف وزير الصحة في حكومة روحاني: كورونا لم ينتهِ بعد، قد يفاجئنا مرة أخرى في أي لحظة. وكتبت وكالة أنباء قدس الإرهابية: نشهد هذه الأيام انتشار موجة كورونا الثانية في 10 محافظات من البلاد هي«خوزستان، أذربيجان الشرقية، هرمزكان، سيستان وبلوشستان، كيلان، لرستان، كردستان، بوشهر، مازندران، همدان» وفي الأيام الأخيرة شهدنا تزايدًا في عدد الإصابات.

وفي خوزستان، قال المتحدث باسم جامعة الأحواز للعلوم الطبية الجمعة إن 792 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم في الأسابيع الأخيرة.

وفي فارس، قال نائب رئيس جامعة شيراز للعلوم الطبية: واجهنا زيادة كبيرة وغير مسبوقة وبلغ عدد المصابين في محافظة فارس 6397.

وفيسيستان وبلوشستان، قال نائب رئيس جامعة العلوم الطبية في إيرانشهر لشؤون الصحة: اعتبارًا من صباح الجمعة، ارتفع عدد المصابين المؤكد بكورونا في جامعة إيرانشهر للعلوم الطبية إلى 634. وفي ديلكان توفي الخميس ستة مواطنين باختبار إيجابي بكورونا.

وفي هرمزكان، قال نائب رئيس جامعة العلوم الطبية: مع ظهور 206 حالات أخرى من الإصابة بالوباء، ارتفع عدد المرضى في المحافظة إلى 4686. وفي الأسبوعين الماضيين نشهد وضعًا حرجًا وهشًا للغاية، وسوف نواجه تحديًا كبيرًا في الأسبوع المقبل إذا لم يكن هناك تطبيق قيود ومراعاة جادة لمواجهة الفيروس، منتقدًا الإهمال الحكومي.