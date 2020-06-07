النص الكامل لتقرير برلمانى بشأن منحة كورية بـ2.9 مليون دولار لتطوير الملكية الفكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش الجلسات العامة لمجلس النواب، المُقرر انعقادها يومى الأحد والاثنين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى وكاتب لجان العلاقات الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتابدلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع "تطوير ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى"، المُوقعة فى القاهرة بتاريخ 5 يناير 2020.
ووفقا للخطابات المُتبادلة، تتولى الهيئة الكورية للتعاون الدولى وكتب براءات الاختراع المصرى تنفيذ المشروع، وذلك على أن تُساعد الكورية الحكومة المصرية فى تنفيذ المشروع من خلال تطوير نظام التسجيل الإلكترونى، وتوفير المُعدات، وإرسال الخبراء الكوريين إلى مكتب براءات الاختراع المصرى، وتدريب مسئولى مكتب براءات الختراع المصرى فى جمهورية كوريا.
كما تنص الخطابات المتبادلة على أن تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة للتخليص الجُمركى السريع والإعفاء من رسوم المواتيء ورسوم الاستيراد والضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم العامة الأخرى المُتعلقة بمعدات وأجهزة تنفيذ المشروع (فيما عدا السيارات) الموردة بموجب المنحة والمتعلقة بتنفيذ المشروع.
وتعمل الحكومة المصرية أيضا على تأمين الإعفاء من الضرائب بما فى ذلك، الضريبة الجمركية، الرسوم، الضريبة على القيمة المُضافة، والضرائب الأخرى لجميع المعدات والأجهزة التى يستوردها الخبراء الكوريون للاستخداد الشخصى، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، وبعد الانتهاء من المشروع سوف تخضع تلك المعدات والأجهزة للضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها أو يتم إعادتها إلى كوريا.
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