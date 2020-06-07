شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية باستغلال المستشفيات النموذجية للعزل الصحى لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استغلال المستشفيات النموذجية فى عمليات العزل الصحى لمصابي فيروس كورونا، وذلك لتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى، وفى نفس الوقت لتعظيم الاستفادة من هذه المستشفيات، وذلك تمشيا فى إطار الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالوجه الأمثل، وتعد المستشفيات النموذجية غير مستغلة استغلالا كما ينبغى، وفى ظل الوقت الراهن والأزمة الجارية لابد من استغلال كل ما هو داعم للبنية والمنظومة الصحية فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التوزيع الجغرافى للمستشفيات من الممكن ان يكون سببا فى تفاقم أزمة العزل وعجز الاماكن، مما يتطلب وجود قاعدة بيانات دقيقة للمحافظات ونسبة الإصابة والمستشفيات المتواجدة بها، والمستشفيات النموذجية التى يمكن أن تكون إضافة خلال الوقت الراهن، ومن ثم يتم عمل شبكة مترابطة لتعظيم تقديم الخدمة فى الوقت الذى نشهد تزايد الأعداد.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة حصر كافة المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية، وبدء وضع خطة عاجلة حول كيفية استغلالها الاستغلال الأمثل فى عمليات العزل سواء للحالات البسيطة او المتوسطة أو الحالات الحرجة، وذلك وفقا لإمكانيات كل مستشفى واستعدادها سواء من خلال القدرة الاستيعابية أو الطاقة البشرية والبنية التحتية للمستشفى.

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وأشار هلالى، إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل الحصول على مكان مناسب لبعض الحالات البسيطة، مؤكدا أن الجهود القوية التى بُذلت خلال الفترة الأخيرة تتطلب تضافر كافة الجهود حتى تؤتي هذه الجهود ثمارها على أرض الواقع، ومن ثم تعظيم الاستفادة من كافة الأصول غير المستغلة فى جميع القطاعات الطبية.