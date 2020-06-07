11 معلومة عن مشروع قانون تنمية البحيرات وحمايتها من التعدى.. اعرفها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على سرعة الانتهاء من عدد من التشريعات خلال الفصل التشريعى الأول، ومن أبرز هذه القوانين مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات عن مشروع القانون. 1. رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها. 2. وضع سياسة صارمة لمنع التعدى على البحيرات أو تلوثها. 3. وضع خطط لتطوير البحيرات والشواطئ. 4. استغلال إمكانات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها. 5. إجراء البحوث والدراسات اللازمة حول كيفية استغلال البحيرات. Advertisements 6. وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية. 7. وضع التصميمات الخاصة بمشرزوعات الاستزراع السمكى. 8. وضع خطط لتنفيذ احتياجات المحافظات من مشروعات الاستزراع السمكى. 9. إقامة المشروعات التجريبية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها. 10. استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات. 11. صيانة وتطهير وتنمية مناطق الصيد والمزارع السمكية بالبحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها.

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