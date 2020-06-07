شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام نمر أول الإعلاميين المتعافين من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكاتب الصحفى عبد الجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعافي الإعلامية إلهام نمر مذيعة التليفزيون المصري من فيروس كورونا بعدما كانت قد أصيبت به قبل أسبوع.

وقال أبو كب في تدوينة له اليوم: "بفضل الله وببركة دعواتكم الطيبة، الصديقة والأخت العزيزة إلهام نمر نجمة التلفزيون المصري أول المتعافين من مجموعة الإعلاميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا.. ألف مليون سلامة يا نجمتنا القديرة".

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وكانت الإعلامية إلهام نمر قالت الأسبوع الماضي، إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، منذ قرابة أسبوع، مشيرة إلى أنها تحرص بشدة على اتباع التعليمات الطبية وفور شعورها بارتفاع فى درجة الحرارة اتبعت العزل المنزلى وقامت بالاتصال بإحدى الطبيبات، وأخذت الأدوية اللازمة، وتابعت: "الأعراض كانت ارتفاعا فى درجة الحرارة فقط، والمستشفى وفرت لى الأدوية والتزمت العزل المنزلى ولم أر أولادى ولا زوجى منذ أسبوع".

وأضافت إلهام نمر، أنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية منذ بداية الجائحة، مع ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، موضحة أن الأطباء أخبروها أن التزامها بالإجراءات الطبية خفف من حدة الأعراض والشعور بالفيروس القاتل.