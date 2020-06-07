شكرا لقرائتكم خبر عن 63 مليون مستفيد من منظومة دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البيان الإحصائى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020 /2021 والمعروض على مجلس النواب، عن تفاصيل مخصصات دعم السلع التموينية ودعم الخبز وكميات القمح، وعدد المستفيدين من ذلك.

وقد قدرت القيمة المالية بباب الدعم والمنح والمزايا بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/ 2021 بنحو 326 مليار و280 مليون مقابل 327 مليارا و699 مليون جنيه العام الجارى، والذى كشف عن تصدر الدعم السلعى قائمه الدعم بالموازنة الجديدة، مع ارتفاع مخصصات دعم تنشيط الصادرات والمزارعين والتأمين الصحى والأدوية وإسكان محدودى الدخل مقارنه بالعام الجارى 2019/ 2020 وذلك دعما من الدولة لفئات محدودى الدخل والفلاحين

وتستعد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان للانتهاء من إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021"، ونرصد فى هذا الصدد ما جاء بشأن منظومة الدعم :

يبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.5 مليون مواطن بواقع 50 جنيه للفرد بحد أقصى 4 أفراد وما زاد عن ذلك يتم الاحتساب 25 جنيها للفرد.

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بلغت جملة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز 84 مليار و487 مليون جنيه

بلغت مُخصصات دعم السلع التموينية فقط 36 مليارا و450 مليون جنيه.

بلغت قيمة دعم الخبز نحو 42.5 مليار جنيه

تبلغ مُخصصات دعم نقاط الخبز نحو 3 مليارات و250 مليون جنيه

تبلغ مُخصصات دعم دقيق المستودعات 2 مليار و204 مليون جنيه