شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 937 مصريا من العالقين بالسعودية ومسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 5 رحلات دولية استثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية والعاصمة العمانية مسقط، على متنهم 937 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى بأن عدد المطار استقبل 4 رحلات قادمين من المملكة العربية السعودية، 3 رحلات من مدينة جدة 607 مصريين سيّرتهم عدد من شركات الطيران المصرية، ورحلة مدينة الرياض على متنها 165 راكبا مصريا، بإجمالى 772 مصريا من المملكة العربية السعودية، كما وصلت رحلة أخرى لشركة إير كايرو قادمة من مدينة مسقط العمانية على متنها 165 مصريا، وقام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، بإجراء الفحص الطبى على الركاب والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.