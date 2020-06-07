شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": المجلس يتمتع باستقلالية ولا يقبل أى تدخل فى القرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما نشر بشأن وجود تدخلات أو وساطة لإلغاء قرار منع ظهور عدد من مقدمى البرامج فى وسائل الإعلام، مؤكدا أن المجلس يتمتع بالاستقلالية بنص الدستور، ولا يقبل أى تدخل من أى جهة فى قراراته التى تصدر وفقا للقانون وتراعى المصالح العامة للمجتمع.

وأهاب المجلس بوسائل الإعلام توخى الدقة عند تناول ما يصدر عن المجلس من قرارات، مؤكدا أن قراره بمنع ظهور عدد من الإعلاميين سيتبعه قرارات أخرى مماثلة تخضع الإعلاميين لنصوص القانون، مطالبا الإعلاميين بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية.

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يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس قرر منع ظهور كل من بوسى الطيار ودعاء فاروق وريم البارودى وهالة فهمى وعلا شوشة لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقروءة والإلكترونية، ولحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين و القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة و الإعلام و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحته التنفيذية و قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للاعلام و توصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التى يقدمها شخصيات غير مؤهلة .