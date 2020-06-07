شكرا لقرائتكم خبر عن نص تقرير البرلمان عن مشروع تخصيص 10 جنيهات من مصروفات الجامعات لرعاية النوابغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (مادتان).

ويهدف مشروع القانون إلى تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسية 2019/2020.

ويستهدف التعديل الذى أُدخل على القانون القائم إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمُبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.

وبناءً على ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات طلبل تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من المصروفات والرسوم الدراسية المُقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ المُنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2019، لزيادة موارد الصندوق الذى يرعى الموهوبين والمُبدعين.

وينشر ”الخليج 365” النص الكامل لتقرير اللجنة.

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