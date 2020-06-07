الحكومة الاسترالية تمدد دعم قطاع الطيران خلال جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا - (د ب أ):

مددت حكومة رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون دعمها لقطاع الطيران لضمان استمرار الصناعة خلال جائحة كوفيد-19. وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية "إيه إيه بي" أن الحكومة تدعم القطاع حاليا من خلال إجراءات تزيد قيمتها على 1.2 مليار دولار استرالي. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير النقل مايكل ماكورماك اليوم الأحد إن الإجراءات الجديدة ستساعد على ضمان قدرة شركات الطيران والمشغلين الأستراليين على الحفاظ على خدمات الطيران الأساسية فيما يجري تحديد خريطة انتعاش اقتصاد البلاد.

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