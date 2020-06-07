لطلاب الدبلومات والثانوية.. تعرف على معهد وردان في 11 معلومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

رد المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية (وردان)، على عدد من الاستفسارات المتكررة، خلال الفترة الماضية، عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، من أولياء الأمور والطلاب.

وتلقى المعهد العديد من الاستفسارات، حول إذا ما كان يقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ونظام الدراسة، وموعد التقديم، وما هي مصروفات الدراسة؟

وجاءت ردود المعهد على أسئلة أولياء الأمور على النحو التالي:

1- المعهد يقبل فقط الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة - علمي رياضة، أو الدبلوم الفني نظام 3 سنوات أقسام الكهرباء والميكانيكا فقط

2- المعهد لا يقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، والقبول بالمدرسة الثانوية للنقل متوقف منذ العام الماضي، ولا توجد أية تعليمات جديدة بهذا الصدد، لا تقديم بعد الإعدادية.

3- المعهد يقبل البنين فقط ( لايقبل البنات).

4- الدراسة داخلية.

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5- الترشيح للقبول بالمعهد عن طريق ملء الرغبات بموقع مكتب التنسيق بالكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي.

6- وقت التقديم، يكون بعد ظهور نتيجتي الثانوية العامة والدبومات الفنية، وبدء أعمال مكتب التنسيق.

7- الطلاب المرشحون للقبول عليهم اجتياز اختبارات اللياقة الطبية، واللياقة البدنية، والسمات والهيئة.

8- طلاب المعهد المتميزون مرشحون للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

9- المجموع يتحدد بحسب الدرجات الحاصل عليها الطلاب المرشحين للقبول، ويعلنها مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي بعد الانتهاء من ترتيب الرغبات.

10- يمكن التقديم لكل الطلاب الذكور من جميع المحافظات.

11- يقع المعهد بمحافظة الجيزة- وردان.