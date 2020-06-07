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تسجيل 23 حالة جديدة بفيروس كورونا في كفرالشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفرالشيخ، اليوم الأحد، تسجيل المديرية إصابة 23 حالة جديدة، بفيروس المستجد، بعد ثبوت نتيجة تحليل PCR الخاص بهم بإيجابية إصابتهم بالفيروس، إثر مخالطة أغلبهم لحالات مرضية مصابة بالفيروس، جرى تسجيلها سابقًا.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية"، الأحد، أنه جرى أخذ عينات منهم، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت وكيلة الوزارة، إنه جارى تجهيزهم، وتحويلهم إلى أي مستشفى للعزل الصحي بمدينة بلطيم، أو بالمدينة الجامعية بنين بسخا، أو خارج المحافظة، لاستكمال علاجهم هناك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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