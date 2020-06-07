السيسي يعلن عن مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبيّة بإتفاقٍ بين عقيلة صالح وحفتر

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية بإتفاق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر والتي تشمل عدة بنود أهمهما، وقف إطلاق النار بداية من الثامن من جوان 2020 وإنتخابات مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما تشمل المبادرة «إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الإطلاع بمهامه الأمنية، فضلا عن إستمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)».

وتضمن المبادرة كذلك مسارات سياسية وأمنية وإقتصادية، مشددة على أن الانتخابات التي ستسفر عن مجلس رئاسي ينتخبه الشعب الليبي يجب أن تضمن التمثيل العادل لجميع أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتجدة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، حسب المبادرة.

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وتنص المبادرة على ضرورة إعتماد إعلان دستوري ينظم المرحلة المقبلة والإستحقاقات الانتخابية فيها.

وقال السيسي إن مصر ترفض الخيار العسكري لحل الأزمة الليبية، مشددا على أن «أشكال التصعيد تنذر بعواقب وخيمة لكامل المنطقة، فلا يمكن أن يكون هناك إستقرار دون تسوية سلمية للأزمة».

كما شدد السيسي على ضرورة التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية على جميع المواطنين، مشيرا إلى رفضه إستخدام هذه الأموال ضد الدولة الليبية، مؤكد أن «إستقرار ليبيا جزء لا يتجزء من إستقرار مصر» .