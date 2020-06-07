قوات الوفاق تطلق عمليّة "دروب النصر" لتحرير سرت والجفرة

أعلن الجيش الليبي اليوم، السبت 6 جوان 2020، إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة .
وجاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي بإسم "غرفة عمليات سرت والجفرة" التابعة للجيش الليبي، العميد عبد الهادي دراه نشرته الصفحة الرسمية للغرفة عبر "فايسبوك".
وقال دراه إن قوات الحكومة الليبية بدأت عملية "دروب النصر" لتحرير بلدات الوشكة وبويرات الحسون وجارف وأبوهادي، إضافة إلى مدينة سرت والجفرة .
وأشار المتحدث العسكري إلى "أن سلاح الجو إستهدف آليتين عسكريتين لعصابات حفتر جنوب منطقة الوشكة"، بالتزامن مع تقدم قوات الجيش الليبي بهدف تحرير المنطقة.
من جانبه، أكد المتحدث بإسم الجيش الليبي، محمد قنونو في بيان لاحق نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر "تويتر" أن التعليمات صدرت لقواتهم لبدء الهجوم والتقدم بإتجاه الوشكة وسرت.
وقال قنونو "صدرت التعليمات لقواتنا البطلة ببدء الهجوم والتقدم والضرب بقوة وحزم لكل بؤر المتمردين في الوشكة وسرت".
وأضاف أن سلاح الجو نفذ 5 ضربات جوية في محيط سرت إستهدفت آليات مسلحة تابعة لقوات خليفة حفتر.
وأضاف "منذ 14 شهرا ونحن ننادي مشايخ وأعيان سرت لتحكيم العقل وتجنيب المدينة ويلات الحرب. اليوم نرسل النداء الأخير فلن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت".
وشدد قنونو على موقف الجيش الثابت في ضرب بؤر التمرد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة عن القانون في كامل أنحاء البلاد.
(الأناضول)
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