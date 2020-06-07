37 ألف مستفيد من الإغاثة السعودية في عدن

رفع مخلفات
توزعت آليات ومعدات البرنامج للعمل على إزاحة المياه ورفع مخلفات السيول وسحب مياه الأمطار عبر31 نقطة، و51 نقلة لمخلفات الأمطار، و103 لنقلات سحب المياه، بمسافة مقطوعة 1.539 كيلو متراً، و14 ساعة عمل يومية.
وبلغت كمية الإزالة لمخلفات السيول والأمطار 504 أطنان، و1427 مترا مكعبا من مخلفات السيول والأمطار المزالة، كما بلغت كمية شفط مياه الأمطار والسيول 515000 لتر.
فتح الطرقات
تضمنت أعمال البرنامج سحب مياه الأمطار من خور مكسر، المعلا، والمجمع القضائي، والحمراء، الدكة، والشارع الرئيسي، فيما شملت معدات وآليات البرنامج العاملة في الحملة جرافات و5 شاحنات نقل بسعة 12 طناً، و4 شاحنات نقل بسعة 3 أطنان، و9 صهاريج لسحب المياه، و«بوب كات».
ويهدف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من الحملة إلى مساعدة الأهالي وفتح الطرقات، ونزح المياه عن محطات الكهرباء تسهيلاً لعودة الخدمة الكهربائية، فيما وضع البرنامج خلال أعماله أولويات تتضمن سحب المياه من مخيمات النازحين، بالإضافة إلى حملة رش المبيدات بعد انحسار الأمطار والسيول.
مواد إيوائية
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد إيوائية عاجلة للمتضررين من آثار المنخفض الجوي في مديرية حصوين بمحافظة المهرة، حيث وزع 25 خيمة و100 بطانية و25 بساطا للأسر المتضررة في المديرية.
وقدم مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على سرعة استجابته الإنسانية للأسر المتضررة من السيول والأمطار في المديرية، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية بين المملكة واليمن.
فحوصات مخبرية
نقل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات المقدمة من الحكومة الصينية لليمن الشقيق لمكافحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19) بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث وصلت إلى اليمن المساعدات الصينية التي اشتملت على مستلزمات للوقاية الشخصية وفحوصات مخبرية لمواجهة تفشي الفيروس، وتسلمها البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية بسيئون بمحافظة حضرموت، ليقوم بدوره بتوزيعها على مختلف محافظات الجمهورية.
يذكر أن المملكة قدمت بتوجيهات من خادم الحرمين، وولي العهد، مساعدات طبية ووقائية متنوعة للأشقاء في اليمن للحد من انتشار فيروس كورونا.
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