باكستان تسقط طائرة هندية

أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في إسقاط طائرة تجسس هندية بدون طيار، إثر اختراقها المجال الجوي الباكستاني عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم. وأوضح البيان الصادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، أنه تم إسقاط طائرة مروحية رباعية «كوادكوبتر»، وذلك بعد أن تجاوزت الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير في قطاع «خنجر» وقطعت 500 متر في الأجواء الباكستانية بغرض الاستطلاع.

وأضاف أن هذه هي ثامن طائرة استطلاع هندية بدون طيار تم إسقاطها خلال العام الجاري أثناء محاولتها التجسس على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، كان آخرها الأسبوع الماضي حيث تم إسقاط طائرتين مماثلتين.