منع تظاهرات ضد شرطة باريس

وقال مفوض شرطة باريس ديدييه لالمان في بيان، إن دعوات للتظاهر أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون إعلان مسبق من المنظمين.
وكان يفترض أن تجري التظاهرة بعد الظهر في ساحة شان دو مارس قرب برج إيفل.
وأعلن مفوض الشرطة أن «تلك التجمعات، التي قد تضم العديد من الأشخاص، غير مصرح بها بموجب مرسوم 31 مايو 2020 المرتبط بحال الطوارئ الصحية، الذي يحظر أي تجمع في الفضاء العام يفوق عدد المشاركين فيه العشرة أشخاص».
وكان لالمان فد منع الجمعة تجمعين آخرين كانا مقررين السبت اعتباراً من الساعة 15.00 أمام السفارة الأمريكية تكريماً لجورج فلويد، الأمريكي الأسود البالغ من العمر 46 عاماً الذي قضى خنقاً على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.
وجمعت، الثلاثاء، تظاهرة منعتها شرطة باريس نحو 20 ألف شخص على الأقل، بدعوة من لجنة دعم عائلة أداما تراوري، الشاب الأسود الذي قضى خلال استجواب شرطيين له في باريس عام 2016.
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