البرلمان العراقي يوافق على المرشحين

وافق البرلمان العراقي على المرشحين لشغل الحقائب الشاغرة في الحكومة الحالية، بحضور 247 نائبا. وتضمنت قائمة المرشحين الجدد: إحسان عبدالجبار وزيرا للنفط، وفؤاد حسين للخارجية، وإيفان فائق للهجرة والمهجرين، ومحمد كريم للزراعة، وعلاء أحمد للتجارة، وحسن ناظم للثقافة والسياحة والآثار، وسالار عبدالستار للعدل. وخول البرلمان العراقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، باستحداث حقيبة جديدة للدولة تسند إلى المكون التركماني. وأدى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام البرلمان، بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الحكومة. وعد رئيس الحكومة العراقية، في تصريحات أمام البرلمان العراقي، استكمال التشكيلة الوزارية بأنه «دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري».



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