البرلمان العراقي يوافق على المرشحين

وخول البرلمان العراقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، باستحداث حقيبة جديدة للدولة تسند إلى المكون التركماني.
وأدى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام البرلمان، بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الحكومة.
وعد رئيس الحكومة العراقية، في تصريحات أمام البرلمان العراقي، استكمال التشكيلة الوزارية بأنه «دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري».
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