عاشت مدينة طنجة، كغيرها من المدن المغربية، وضعا غير معتاد في زمن كورونا.
انطلقت قصة كورونا في طنجة يوم 14 مارس، عند الإعلان عن أول حالة مصابة بالفيروس في المدينة، قبل أيام من إعلان حالة الطوارى في البلاد.
بدأ الحجر في المغرب يوم 16 مارس، فتحولت الحياة في طنجة كما باقي المدن المغربية، إلى رحلة حذر من فيروس “قاتل”.
“اليوم 24″، يعيد سرد قصة كورونا في طنجة منذ البداية…في انتظار النهاية:
كانت هذه تفاصيل خبر رحلة كورونا في طنجة..هكذا كانت البداية في انتظار النهاية-وثائقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.