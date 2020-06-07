رحلة كورونا في طنجة..هكذا كانت البداية في انتظار النهاية-وثائقي

عاشت مدينة طنجة، كغيرها من المدن المغربية، وضعا غير معتاد في زمن كورونا.

انطلقت قصة كورونا في طنجة يوم 14 مارس، عند الإعلان عن أول حالة مصابة بالفيروس في المدينة، قبل أيام من إعلان حالة الطوارى في البلاد.

بدأ الحجر في المغرب يوم 16 مارس، فتحولت الحياة في طنجة كما باقي المدن المغربية، إلى رحلة حذر من فيروس “قاتل”.

“اليوم 24″، يعيد سرد قصة كورونا في طنجة منذ البداية…في انتظار النهاية: