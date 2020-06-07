إصابة ممرضة بقسم التوليد بمصحة بكورونا واستدعاء أمهات حديثات الولادة للاختبار

جاءت، اليوم السبت، نتائج التحاليل الطبية لممرضة تعمل في مصحة خاصة في الدار البيضاء، إيجابية، حيث تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن الممرضة تشتغل في مصحة خاصة بمنطقة الحي الحسني، ظهرت عليها أعراض المرض قبل أيام، فتم إخضاعها للتحاليل، فتأكدت إصابتها بالفيروس.

الممرضة المعنية بالأمر تشتغل في مصلحة التوليد بالمصحة، الأمر الذي فرض على المسؤولين إستدعاء جميع الأمهات حديثات الولادة من أجل إجراء الإختبار في إطار عملية تتبع المخالطين للحالة المتأكد إصابتها.

أيضا، أخضعت المصحة التي تشتغل فيها الممرضة، جميع العاملين بها، من أطباء وممرضين وعاملين للاختبار من أجل التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا أو خلوهم منه.