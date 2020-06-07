عنصر من القوات المساعدة ينهي حياته شنقا داخل قصر الملك فهد في طنجة

أقدم عنصر من القوات المساعدة، مساء اليوم السبت، على وضع حد لحياته بواسطة حبل، داخل مقر إقامته بقصر الملك فهد بمنطقة الجبل الكبير بطنجة.

وحسب مصدر مطلع، فإن الهالك، وهو عنصر من القوات المساعدة، ينحدر من مدينة ميدلت، ويشتغل بالقصر الملكي بمنطقة مرشان.

وحسب ذات المصادر، فإن عنصر القوات اشتغل صباحا بدوريته في القصر الملكي، قبل أن يضع حدا لحياته مساء بمقر إقامته.

وفور وقوع الحادث، شهدت منطقة جبل الكبير حالة استنفار كبيرة وسط الأجهزة الأمنية، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ملامسات الحادث، ونقلت الجثة لمستودع الأموات بمستشفى دوق دي طوفار.