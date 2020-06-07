عاصفة رعدية قوية تضرب فاس والنواحي..أمطار وتبروري وخسائر-فيديو

ضربت “عاصفة رعدية مدمرة”، اليوم السبت، مدينة فاس والنواحي، في مشهد مرعب، خلق حالة خوف لدى الساكنة.

وحسب الفيديوهات والصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن العاصفة تسببت في سقوط الأشجار على ممتلكات خاصة وسيارات مواطنين، علاوة على خسائر مادية، في بعض الأحياء الشعبية، وببعض المحلات التجارية.

الأمطار الرعدية، التي ضربت المنطقة، وخصوصا منطقة عين تاوجطات، خلفت خسائر مادية كبيرة، بعد ارتفاع مياه الشعاب، وانجراف المسالك، والحقول الزراعية، المجاورة للوديان.