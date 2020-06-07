الجديدة تلتحق بالأقاليم الخالية من حالات نشطة مصابة بكورونا

شهد المستشفى الاقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة، مغادرة آخر حالات الإصابة بفيرس كورونا المستجد، ليعلن بذلك إقليما خاليا من الإصابات النشطة، بعد تعافي كل المصابين.

ويتعلق الأمر بأحد المواطنين الذي أكدت التحاليل المخبرية تعافيه من المرض وخلو جسمه من الفيروس رفقة زوجته، ليرتفع عدد المتعافين من المرض إلى 34 حالة من أصل 36 حالة إصابة سجلت بالإقليم الذي شهد في بدايات الازمة وفاة شخصين.

وعلى المستوى الوطني كانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت، عن إصابة 80 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 8151 حالة مؤكدة مع استبعاد 14028 حالة في 24 ساعة.

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وكشف وزارة الصحة في التصريح اليومي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 47 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الجمعة، إلى الساعة السادسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 7315 حالة بنسبة 89.7 في المائة.

وأضاف المتحدث أن لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في 24 ساعة لتستقر الحصيلة إلى 208 حالة في الإجمالي بنسبة 2.6 في المائة.