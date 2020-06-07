سولسكاير يقلل من طموحات "الشياطين الحمر"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير، تحمسه لعودة المباريات، لكنه قلل في نفس الوقت من طموحات فريقه هذا الموسم.

فعن التتويج بالألقاب، قال سولسكاير في تصريحات للموقع الرسمي لناديه "عندما تذهب إلى مانشستر يونايتد، ترغب في إنهاء الموسم بالفوز بالألقاب.. لكن ليست الألقاب ما نتحدث عنه الآن".

واستكمل "علينا التأكد من تقديمنا مستوى جيد، في الفترة القصيرة التي تسبق الموسم المقبل.. لكن إذا انتهى هذا الموسم بألقاب سيكون رائعًا".

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وأردف "علينا التركيز في الأمور التي نسيطر عليها، وهي مستوياتنا، وإذا ساعدنا ذلك في الوصول إلى نهائي أو اثنين، سيكون شيئًا عظيمًا".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة توتنهام خارج ميدانه، يوم 19 حزيران/يونيو الجاري، بعد استئناف البريمييرليغ.

وأضاف المدرب النرويجي "أعتقد أن الجميع شاهد في الشهور الأخيرة، سلوك اللاعبين وكيفية تعاملهم مع الموقف، وكيف تعاملنا كنادٍ.. حافظ اللاعبون على لياقتهم بصورة مثالية، وهو أمر رائع".