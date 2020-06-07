ريال مدريد يسعى لضم خليفة كاسيميرو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني بصدد تقديم عرض للتعاقد مع لاعب رين الفرنسي، إدواردو كامافينغا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وارتبط اسم كامافينغا (17 عامًا) بالانتقال إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية، حيث استقر عليه الميرنغي كبديل للبرازيلي كاسيميرو.
وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن ريال مدريد سيقدم عرضًا بقيمة 60 مليون يورو، بواقع 50 مليون نقدًا، بالإضافة إلى 10 ملايين في صورة مكافآت.
ويعتبر هذا الرقم بعيد عن بعض الشيء عن السعر الذي حدده رين، والذي يبلغ 75 مليون يورو.
ورغم اهتمام باريس سان جيرمان بإدواردو أيضًا، إلا أنه تحول للصربي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو.
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