جرائم إطلاق النار: إصابة في جسر الزرقاء واستهداف بيت في قلنسوة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق "مجهولون"، مساء اليوم السبت، النار على رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، في بلدة جسر الزرقاء، وحضرت طواقم الإنقاذ التابعة لنجمة داوود الحمراء إلى مكان الجريمة.

ووصفت طواقم الإنقاذ حالة المصاب بالمتوسطة ونقلوه إلى مستشفى الخضيرة لاستكمال العلاج.

وفي سياق متّصل ومكان مختلف، أطلقت مجموعة من المجرمين عيارات ناريّة على بيت في بلدة قلنسوة في المثلث الجنوبي، دون أن تُسجل إصابات.

ووصل أفراد من الشرطة إلى المكان، وبدأوا بأعمال "البحث" عن الجناة. وبحسب ما تناقله سكّان الحيّ أن "الشرطة استخدمت السلاح وأطلقت الرصاص لكن لم تتضح التفاصيل الوافية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قتل ثلاثة شبّان عرب من مدينة الرملة، اليوم، السّبت، جراء جريمة إطلاق نار في اللد.

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والضّحايا هم: رائد عبد اللطيف (40 عاما)، جبريل عكاشة (41 عاما)، نهاد الشمالي (28 عاما).

32 ضحية في جرائم القتل من المجتمع العربي منذ مطلع العام

ويرتفع بجريمة اليوم عدد قتلى العنف في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 32. كما تبيّن من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 5 نساء.

وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.